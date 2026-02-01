Трамп: Мексика прекратила поставки нефти на Кубу
Другие страны
- 01 февраля, 2026
- 08:18
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Мексика прекратила поставлять нефть на Кубу после его разговора с президентом этой страны Клаудией Шейнбаум.
Как передает Report, об этом он заявил журналистам на борту своего самолёта во время полёта во Флориду.
"А потом президент Мексики Шейнбаум была очень милой. Я сказал: "Послушайте, мы не хотим, чтобы вы поставляли туда новую нефть". И она больше не поставляет", - отметил Д. Трамп.
