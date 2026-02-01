Трамп: Мексика прекратила поставки нефти на Кубу

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Мексика прекратила поставлять нефть на Кубу после его разговора с президентом этой страны Клаудией Шейнбаум.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам на борту своего самолёта во время полёта во Флориду.

"А потом президент Мексики Шейнбаум была очень милой. Я сказал: "Послушайте, мы не хотим, чтобы вы поставляли туда новую нефть". И она больше не поставляет", - отметил Д. Трамп.