Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Трамп: Мексика прекратила поставки нефти на Кубу

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 08:18
    Трамп: Мексика прекратила поставки нефти на Кубу

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Мексика прекратила поставлять нефть на Кубу после его разговора с президентом этой страны Клаудией Шейнбаум.

    Как передает Report, об этом он заявил журналистам на борту своего самолёта во время полёта во Флориду.

    "А потом президент Мексики Шейнбаум была очень милой. Я сказал: "Послушайте, мы не хотим, чтобы вы поставляли туда новую нефть". И она больше не поставляет", - отметил Д. Трамп.

    Дональд Трамп Мексика США Клаудия Шейнбаум
    Ты - Король

    Последние новости

    08:40

    Самолет, летевший из Стамбула в Тегеран, совершил экстренную посадку в Анкаре

    В регионе
    08:18

    Трамп: Мексика прекратила поставки нефти на Кубу

    Другие страны
    07:54

    СМИ: Премьер Японии повредила руку во время предвыборной агитации

    Другие страны
    07:26

    NASA: Запуск новой коммерческой миссии к МКС запланирован на январь 2027 года

    Другие страны
    06:47

    Трамп: Иран ведет серьезные переговоры с США

    Другие страны
    06:19

    Bloomberg: SpaceX хочет запустить 1 млн спутников для сети ИИ дата-центров

    Другие страны
    05:58

    Уитэкер: США не хотят повторения в Иране ливийского сценария

    Другие страны
    05:25

    Уитэкер: Мирное соглашение станет первым шагом к разрешению российско-украинской войны

    Другие страны
    04:46

    Премьер Катара обсудил с главой Совбеза Ирана пути деэскалации в регионе

    Другие страны
    Лента новостей