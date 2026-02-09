Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Дональд Трамп поздравил Такаити с победой на выборах в Японии

    Другие страны
    09 февраля, 2026
    05:19
    Дональд Трамп поздравил Такаити с победой на выборах в Японии

    Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Японии Санаэ Такаити с победой ее коалиции на выборах.

    Как передает Report, об этом президент США написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

    "Она крайне уважаемый и очень популярный лидер", - написал Трамп, отметив, что "cмелое и мудрое решение Санаэ объявить выборы полностью себя оправдало".

    По его словам, для него было честью поддержать ее и ее коалицию. "Желаю Вам больших успехов в реализации Вашей консервативной программы "Мир через силу". Замечательный народ Японии, проголосовавший с таким энтузиазмом, всегда будет пользоваться моей твердой поддержкой", - заключил президент США.

