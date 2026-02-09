Дональд Трамп поздравил Такаити с победой на выборах в Японии
Другие страны
- 09 февраля, 2026
- 05:19
Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Японии Санаэ Такаити с победой ее коалиции на выборах.
Как передает Report, об этом президент США написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.
"Она крайне уважаемый и очень популярный лидер", - написал Трамп, отметив, что "cмелое и мудрое решение Санаэ объявить выборы полностью себя оправдало".
По его словам, для него было честью поддержать ее и ее коалицию. "Желаю Вам больших успехов в реализации Вашей консервативной программы "Мир через силу". Замечательный народ Японии, проголосовавший с таким энтузиазмом, всегда будет пользоваться моей твердой поддержкой", - заключил президент США.
Последние новости
05:36
Министерство юстиции Сербии отвергло утверждения о давлении со стороны ЕСДругие страны
05:19
Дональд Трамп поздравил Такаити с победой на выборах в ЯпонииДругие страны
04:47
Цена на нефть просела более чем на 1% после снижения опасений конфликта США и ИранаЭнергетика
04:14
Bloomberg: Стармер может подать в отставку в ближайшую неделюДругие страны
03:54
Правящая в Таиланде партия победила на выборах в парламентДругие страны
03:08
Союзник Додика побеждает на повторном голосовании за пост президента Республики Сербской БиГДругие страны
02:54
В Мехико сработала система сейсмического оповещенияДругие страны
02:12
Премьер Грузии: Отношения с ЕС по-прежнему остаются плохимиВ регионе
01:42