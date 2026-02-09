Дональд Трамп поздравил Такаити с победой на выборах в Японии

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Японии Санаэ Такаити с победой ее коалиции на выборах.

Как передает Report, об этом президент США написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

"Она крайне уважаемый и очень популярный лидер", - написал Трамп, отметив, что "cмелое и мудрое решение Санаэ объявить выборы полностью себя оправдало".

По его словам, для него было честью поддержать ее и ее коалицию. "Желаю Вам больших успехов в реализации Вашей консервативной программы "Мир через силу". Замечательный народ Японии, проголосовавший с таким энтузиазмом, всегда будет пользоваться моей твердой поддержкой", - заключил президент США.