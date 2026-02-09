Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Правящая в Таиланде партия победила на выборах в парламент

    Другие страны
    • 09 февраля, 2026
    • 03:54
    Консервативная партия "Гордость Таиланда" (Bhumjaithai), которой руководит и. о. премьер-министра Анутин Чарнвиракул, победила на парламентских выборах в Таиланде, а конкурирующая с ней Народная партия признала свое поражение.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Bangkok Post.

    По предварительным данным, "Гордость Таиланда" получает около 200 мест в нижней палате из 500, прогрессивная Народная партия - около 100. Третье место заняла либеральная партия "Для Таиланда" - около 70 мест. Она может стать вероятным партнером "Гордости Таиланда" по коалиции, которая необходима для формирования правительства.

    "Мы рассматриваем это как указание народа, который хочет, чтобы партия способствовала устойчивому развитию страны и решению проблем, волнующих людей. Мы ясно получили ваш сигнал",- заявил Анутин Чарнвиракул.

    8 февраля одновременно с парламентскими выборами в Таиланде прошло голосование по изменению Конституции. Ее предыдущий вариант был разработан военными, которые пришли к власти в результате госпереворота. По предварительным данным, изменение Конституции поддержали около 60% голосовавших.

    Тайланд выборы Анутин Чарнвиракулан
