В Иране задержаны несколько политических деятелей, поддержавших протестующих
- 09 февраля, 2026
- 06:14
В январе в Иране были задержаны несколько политических деятелей за поддержку протестующих.
Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Fars.
"Прокурор Тегерана обвинил членов политического и медийного движения, которые абсурдным образом пытались скрыть террористические акты, произошедшие в январе (власти Ирана называют эти события беспорядками - прим.), и тем самым повлияли на безопасность страны", - говорится в заявлении.
Кроме того, сообщается, что указанные политические деятели поддерживали Израиль и США.
Отмечается, что речь может идти о бывшем руководителе Иранского реформаторского фронта Азаре Мансури, экс-заместителе министра иностранных дел Ирана Мохсене Аминзаде, а также о политическом активисте и депутате парламента третьего созыва (1988–1992) Ибрахиме Асгарзаде, который в начале своей политической карьеры был одним из лидеров группы иранских студентов, захвативших посольство США в Тегеране в 1979 году.