В Иране задержаны несколько политических деятелей, поддержавших протестующих

В январе в Иране были задержаны несколько политических деятелей за поддержку протестующих.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Fars.

"Прокурор Тегерана обвинил членов политического и медийного движения, которые абсурдным образом пытались скрыть террористические акты, произошедшие в январе (власти Ирана называют эти события беспорядками - прим.), и тем самым повлияли на безопасность страны", - говорится в заявлении.

Кроме того, сообщается, что указанные политические деятели поддерживали Израиль и США.

Отмечается, что речь может идти о бывшем руководителе Иранского реформаторского фронта Азаре Мансури, экс-заместителе министра иностранных дел Ирана Мохсене Аминзаде, а также о политическом активисте и депутате парламента третьего созыва (1988–1992) Ибрахиме Асгарзаде, который в начале своей политической карьеры был одним из лидеров группы иранских студентов, захвативших посольство США в Тегеране в 1979 году.