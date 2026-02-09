Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Иране задержаны несколько политических деятелей, поддержавших протестующих

    В регионе
    • 09 февраля, 2026
    • 06:14
    В Иране задержаны несколько политических деятелей, поддержавших протестующих

    В январе в Иране были задержаны несколько политических деятелей за поддержку протестующих.

    Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Fars.

    "Прокурор Тегерана обвинил членов политического и медийного движения, которые абсурдным образом пытались скрыть террористические акты, произошедшие в январе (власти Ирана называют эти события беспорядками - прим.), и тем самым повлияли на безопасность страны", - говорится в заявлении.

    Кроме того, сообщается, что указанные политические деятели поддерживали Израиль и США.

    Отмечается, что речь может идти о бывшем руководителе Иранского реформаторского фронта Азаре Мансури, экс-заместителе министра иностранных дел Ирана Мохсене Аминзаде, а также о политическом активисте и депутате парламента третьего созыва (1988–1992) Ибрахиме Асгарзаде, который в начале своей политической карьеры был одним из лидеров группы иранских студентов, захвативших посольство США в Тегеране в 1979 году.

    Иран Протесты в Иране задержания
    İranda etirazçıları dəstəkləyən bir neçə siyasi xadim saxlanılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    06:14

    В Иране задержаны несколько политических деятелей, поддержавших протестующих

    В регионе
    05:36

    Министерство юстиции Сербии отвергло утверждения о давлении со стороны ЕС

    Другие страны
    05:19

    Дональд Трамп поздравил Такаити с победой на выборах в Японии

    Другие страны
    04:47

    Цена на нефть просела более чем на 1% после снижения опасений конфликта США и Ирана

    Энергетика
    04:14

    Bloomberg: Стармер может подать в отставку в ближайшую неделю

    Другие страны
    03:54

    Правящая в Таиланде партия победила на выборах в парламент

    Другие страны
    03:08

    Союзник Додика побеждает на повторном голосовании за пост президента Республики Сербской БиГ

    Другие страны
    02:54

    В Мехико сработала система сейсмического оповещения

    Другие страны
    02:12

    Премьер Грузии: Отношения с ЕС по-прежнему остаются плохими

    В регионе
    Лента новостей