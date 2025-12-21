Qyökereş 2023-cü ildən bəri ardıcıl 19 penaltini qola çevirib
Futbol
- 21 dekabr, 2025
- 10:17
İngiltərə Premyer Liqasının 17-ci turunda, 20 dekabrda Londonun "Arsenal" komandası hücumçu Viktor Qyökereşin penalti zərbəsi sayəsində "Everton"u 1-0 hesabı ilə məğlub edib.
"Report"un məlumatına görə, isveçli hücumçu penaltiləri uğurla qola çevirmək seriyasını davam etdirib.
2023/2024 mövsümündə Portuqaliyanın "Sportinq" klubunda debüt etdiyindən bəri Qyökereş 19 penaltinin hamısını mükəmməl qola çevirib.
2025-ci ilin iyul ayında "Sportinq"dən "Arsenal"a keçən isveçli artıq yeni klubu üçün yeddi qol vurub.
"Transfermarkt"ın məlumatına görə, onun bazar dəyəri 70 milyon avrodur.
