    Qyökereş 2023-cü ildən bəri ardıcıl 19 penaltini qola çevirib

    Futbol
    • 21 dekabr, 2025
    • 10:17
    Qyökereş 2023-cü ildən bəri ardıcıl 19 penaltini qola çevirib

    İngiltərə Premyer Liqasının 17-ci turunda, 20 dekabrda Londonun "Arsenal" komandası hücumçu Viktor Qyökereşin penalti zərbəsi sayəsində "Everton"u 1-0 hesabı ilə məğlub edib.

    "Report"un məlumatına görə, isveçli hücumçu penaltiləri uğurla qola çevirmək seriyasını davam etdirib.

    2023/2024 mövsümündə Portuqaliyanın "Sportinq" klubunda debüt etdiyindən bəri Qyökereş 19 penaltinin hamısını mükəmməl qola çevirib.

    2025-ci ilin iyul ayında "Sportinq"dən "Arsenal"a keçən isveçli artıq yeni klubu üçün yeddi qol vurub.

    "Transfermarkt"ın məlumatına görə, onun bazar dəyəri 70 milyon avrodur.

    Futbol Penalti
    Дьёкереш реализовал 19 пенальти подряд с 2023 года

