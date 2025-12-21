Tailand Kamboca ilə atəşkəsin şərtini açıqlayıb
- 21 dekabr, 2025
- 13:26
Tailand Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyasının (ASEAN) xarici işlər nazirlərinin Kuala-Lumpurda keçirilən xüsusi görüşünün ardından Kamboca ilə sərhəd münaqişə zonasında atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsi ehtimalını istisna etmir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Tailandın Birgə Mətbuat Mərkəzinin Kamboca ilə sərhəddəki vəziyyətlə bağlı yaydığı və Krallığın Silahlı Qüvvələri və Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndələrinin də daxil olduğu bəyanatda bildirilir.
"Atəşkəs yalnız əsasən Tailand ordusunun vəziyyətin qiymətləndirilməsinə əsaslandığı təqdirdə əldə edilə bilər. Toqquşmaları başladan tərəf Kamboca olduğundan, əvvəlcə o, atəşkəs əldə etmək istəyindəki səmimiliyini açıq şəkildə nümayiş etdirməlidir. Tailand lap əvvəldən həqiqi və davamlı sülh görmək istəyini ifadə edib, lakin bu, vətəndaşlarının təhlükəsizliyini və əmin-amanlığını təmin etməlidir. Buna görə də, Tailand bu görüşdə sərhəd boyunca gərginliyin azaldılmasına dair yanaşmaların müzakirə edilməsi imkanını təmin etmək üçün Kambocadan əsl səmimiyyətin açıq şəkildə nümayiş etdirilməsini istəyir", - deyə bəyanatda vurğulanıb.
Malayziyanın Baş naziri Ənvər İbrahimin təşəbbüsü ilə ASEAN xarici işlər nazirlərinin xüsusi görüşü 22 dekabrda Kuala-Lumpurda keçiriləcək.
"Bu görüş həm Tailand, həm də Kambocanın mövqelərini və fikirlərini eşitmək, eləcə də iki ölkənin sərhədi boyunca gərginliyin azaldılması üçün mümkün yanaşmaları müzakirə etmək üçün fürsət yaradacaq", - deyə Tailand mətbuat mərkəzi vurğulayıb.