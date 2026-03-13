İran ABŞ-nin BƏƏ-dəki hərbi bazasına hücum edib
- 13 mart, 2026
- 19:53
İran ABŞ-nin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki (BƏƏ) "Əd-Dəfra" hərbi bazasına raket zərbəsi endirib.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın dövlət teleradio şirkəti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zərbə raketlərdən istifadə edilməklə endirilib. Dövlət teleradiosu sursatların buraxılış anının videosunu yayımlayıb.
