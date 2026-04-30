İngiltərə millisinin keçmiş futbolçusu Eşli Yanq karyerasını başa vurur
Futbol
- 30 aprel, 2026
- 13:52
"Report" xəbər verir ki, "İpsviç"də çıxış edən 40 yaşlı cinah müdafiəçisi bu barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb.
O, mayın 2-də karyerasının son oyununa çıxacağını açıqlayıb.
"İpsviç" Çempionşipin 46-cı turunda QPR ilə üz-üzə gələcək.
Xatırladaq ki, Eşli Yanq İtaliyada "İnter", ölkəsində "Mançester Yunayted", "Aston Villa", "Everton" və "Uotford" klublarının formasını geyinib.
