    İngiltərə millisinin keçmiş futbolçusu Eşli Yanq karyerasını başa vurur

    30 aprel, 2026
    13:52
    İngiltərə millisinin keçmiş futbolçusu Eşli Yanq karyerasını başa vurur

    İngiltərə millisinin sabiq futbolçusu Eşliq Yanq karyerasını başa vurur.

    "Report" xəbər verir ki, "İpsviç"də çıxış edən 40 yaşlı cinah müdafiəçisi bu barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    O, mayın 2-də karyerasının son oyununa çıxacağını açıqlayıb.

    "İpsviç" Çempionşipin 46-cı turunda QPR ilə üz-üzə gələcək.

    Xatırladaq ki, Eşli Yanq İtaliyada "İnter", ölkəsində "Mançester Yunayted", "Aston Villa", "Everton" və "Uotford" klublarının formasını geyinib.

