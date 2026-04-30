"20 Yanvar"ı Masazırla əlaqələndirən avtobuslar yenilənir

    20 Yanvarı Masazırla əlaqələndirən avtobuslar yenilənir

    İnfrastruktur
    • 30 aprel, 2026
    • 14:23
    20 Yanvarı Masazırla əlaqələndirən avtobuslar yenilənir

    "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "20 Yanvar" stansiyasını Masazır kəndi (M.S.Ordubadi küçəsi) ilə əlaqələndirən 142 nömrəli şəhərətrafı marşrutda istismar edilən avtobuslar yenilənir.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.

    Məlumata əsasən, mayın 1-dən sərnişinlərin xidmətinə müasir, böyüktutumlu nəqliyyat vasitələri veriləcək. Ümumilikdə 10 avtobus 9-10 dəqiqə hərəkət intervalı ilə sərnişinlərin ixtiyarında olacaq. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır. Gedişhaqqı 0,50 manat təşkil edir.

    Bakı Metropoliteni Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Masazır kəndi Sərnişin daşıma

