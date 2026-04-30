    Bakı Mühəndislik Universiteti sığortaçı seçir

    Bakı Mühəndislik Universiteti (BMU) səfər sığortası üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 10 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini mayın 19-na qədər BMU-nun yerləşdiyi Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Həsən Əliyev küçəsi, ev 120 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə mayın 19-u, saat 15:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Meqa Sığorta" ASC olub. Şirkətə 2 324 manat ödənilib.

