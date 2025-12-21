Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Таиланд не исключает возможности прекращения огня в зоне конфликта с Камбоджей

    21 декабря, 2025
    12:52
    Таиланд не исключает возможности прекращения огня в зоне конфликта с Камбоджей

    Таиланд не исключает возможности установления режима прекращения огня в зоне пограничного конфликта с Камбоджей по итогам специальной встречи министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

    Как передает Report, об этом говорится в распространенном сообщении таиландского объединенного пресс-центра по вопросу ситуации на границе с Камбоджей, в состав которого входят представители Вооруженных сил и МИД королевства.

    "Прекращение огня может быть достигнуто только в том случае, если оно будет основано, прежде всего, на оценке ситуации таиландскими военными. Поскольку Камбоджа является стороной, инициировавшей столкновения, она должна сначала четко продемонстрировать искренность в стремлении к прекращению огня. С самого начала Таиланд выражал желание видеть подлинный и устойчивый мир, однако он должен обеспечивать безопасность и защиту его граждан. Поэтому на этой встрече Таиланд добивается от Камбоджи четкой демонстрации подлинной искренности, чтобы обеспечить возможность обсуждения подходов к деэскалации напряженности вдоль границы", - говорится в сообщении.

    Специальная встреча глав МИД стран АСЕАН была инициирована премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, она пройдет 22 декабря в Куала-Лумпуре. "Эта встреча предоставит возможность услышать позиции и мнения как Таиланда, так и Камбоджи, а также обсудить возможные подходы к деэскалации напряженности вдоль границы Таиланда и Камбоджи", - подчеркнули в таиландском пресс-центре.

    Tailand Kamboca ilə atəşkəsin şərtini açıqlayıb

