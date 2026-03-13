Fərid Sadıqlı Avropa çempionatının finalına vəsiqə qazanıb
Fərdi
- 13 mart, 2026
- 19:59
Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Fərid Sadıqlı (55 kq) Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatının finalına vəsiqə qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, o, yarımfinalda gürcüstanlı Koba Karumidzeni texniki qələbə ilə məğlub edib.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
