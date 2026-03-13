Binəqədidə təkər və məişət tullantıları yığılmış ərazi yanır
Hadisə
- 13 mart, 2026
- 19:08
Paytaxtın Binəqədi rayonun ərazisində təkər və məişət tullantıları yığılmış ərazi yanır.
"Report" xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu ərazisində təkər və məişət tullantıları yığılmış ərazidə yanğın baş verməsi barədə ilkin məlumat daxil olub.
Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.
Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər görülür.
Son xəbərlər
