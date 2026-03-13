    Regionlarda qastrol proqramı çərçivəsində martda 4 rayonda konsert təşkil olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    • 13 mart, 2026
    • 19:32
    Regionlarda qastrol proqramı çərçivəsində martda 4 rayonda konsert təşkil olunacaq

    Mədəniyyət Nazirliyinin regionlarda mədəni qastrol proqramının mart ayı üzrə planı açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, mart ayında qastrol proqramı Ağdam, Laçın, Gəncə və Mingəçevir şəhərlərini əhatə edəcək.

    Mart ayı konsert proqramını təqdim edirik:

    16 mart – Ağdam şəhəri

    Ağdam Muğam Mərkəzi | 17:00

    Beynəlxalq Muğam Mərkəzi Əməkdar kollektiv S.Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestri

    17 mart – Laçın şəhəri

    "LaCinema" kinoteatrı | 13:00

    Beynəlxalq Muğam Mərkəzi Əməkdar kollektiv S.Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestri

    19 mart – Gəncə şəhəri

    F.Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyası | 20:00

    M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının Ü. Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri və Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası

    28 mart – Mingəçevir şəhəri

    Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı | 18:00

    29 mart – Mingəçevir şəhəri

    Heydər Əliyev Mərkəzi | 18:00

    Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının

    Simfonik Orkestri, solistləri və xor kollektivi

    Qeyd edək ki, mart ayından etibarən Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın aparıcı bədii kollektivlərinin iştirakı ilə Bakı şəhərini və regionları əhatə edən genişmiqyaslı mədəni qastrol proqramı həyata keçiriləcək.

    Layihə paytaxt və bölgələri vahid proqram çərçivəsində birləşdirən və ölkə üzrə geniş coğrafiyanı əhatə edən ilk sistemli mədəni qastrol təşəbbüsü kimi reallaşdırılır.

    Son xəbərlər

    19:40

    Tbilisidə Arif Hüseynovun "Novruzun naxışları" adlı fərdi sərgisi açılacaq

    İncəsənət
    19:37
    Foto

    İrandan daha 1 Azərbaycan, 6 Oman vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB-4

    Daxili siyasət
    19:32

    Regionlarda qastrol proqramı çərçivəsində martda 4 rayonda konsert təşkil olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    19:29
    Foto

    Zikhlərin müdafiəsinə dair beynəlxalq konfransın yekun bəyanatı qəbul olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:17
    Foto

    Azərbaycan çempionatında son 7 çəkidə finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    19:08
    Video

    Binəqədidə təkər və məişət tullantıları yığılmış ərazi yanır

    Hadisə
    19:07

    İsrail İran və "Hizbullah"ın infrastrukturuna genişmiqyaslı zərbələr endirdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    19:06

    İrandan Azərbaycana indiyədək 73 ölkənin 2309 vətəndaşı təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    19:00

    Aida Kərimova: "Özümü daha çox azərbaycanlı kimi hiss edirəm"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti