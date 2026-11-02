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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Azərbaycandakı internet trafikində botların payı oktyabrda 27 %-dən çox azalıb

    İKT
    • 02 noyabr, 2026
    • 11:14
    Azərbaycandakı internet trafikində botların payı oktyabrda 27 %-dən çox azalıb

    Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycandakı internet trafikinin 76,65 %-i insanların payına düşüb.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, sentyabr ayına nisbətən 8,71 faiz bəndi çoxdur.

    Hesabat ayında botların bazar payı müvafiq olaraq 23,35 % təşkil edib. Onların bazar payı əvvəlki aya nisbətən 8,71 faiz bəndi və ya 27,2 % azdır.

    Oktyabrda qlobal internet trafikinin 72,2 %-i insanların, 27,8 %-i isə botların payına düşüb.

    Botlar və insanlar Statcounter agentliyi Azərbaycan
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