Azərbaycandakı internet trafikində botların payı oktyabrda 27 %-dən çox azalıb
İKT
- 02 noyabr, 2026
- 11:14
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Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycandakı internet trafikinin 76,65 %-i insanların payına düşüb.
"Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, sentyabr ayına nisbətən 8,71 faiz bəndi çoxdur.
Hesabat ayında botların bazar payı müvafiq olaraq 23,35 % təşkil edib. Onların bazar payı əvvəlki aya nisbətən 8,71 faiz bəndi və ya 27,2 % azdır.
Oktyabrda qlobal internet trafikinin 72,2 %-i insanların, 27,8 %-i isə botların payına düşüb.
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