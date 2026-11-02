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    Azərbaycan millisi Avropa çempionatına Türkiyə boksçuları ilə birgə hazırlaşır

    Fərdi
    • 02 noyabr, 2026
    • 11:01
    Azərbaycan millisi Avropa çempionatına Türkiyə boksçuları ilə birgə hazırlaşır

    Boks üzrə U-23 Azərbaycan millisi Bakıda təlim-məşq toplanışına başlayıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.

    Noyabrın 12-dək davam edəcək toplanışda komandamızla yanaşı, Türkiyə yığması da hazırlıq keçəcək.

    Bakı Boks Mərkəzində təşkil olunan toplanışa 25-dək boksçu qatılıb. Komandalar gündə 2 dəfə məşq keçəcək, sınaq döyüşlərində güclərini yoxlayacaqlar. Toplanışda əsasən texniki-taktiki hazırlığa üstünlük veriləcək.

    Məşqlər Xorvatiyada təşkil olunacaq U-23 Avropa çempionatına hazırlıq xarakteri daşıyır.

    Qeyd edək ki, Avropa çempionatı noyabrın 16-24-də baş tutacaq.

    Azərbaycan Boks Federasiyası Boks üzrə Azərbaycan millisi Bakı Boks Mərkəzi
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    44 filmi

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