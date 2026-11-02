Azərbaycan millisi Avropa çempionatına Türkiyə boksçuları ilə birgə hazırlaşır
Fərdi
- 02 noyabr, 2026
- 11:01
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Boks üzrə U-23 Azərbaycan millisi Bakıda təlim-məşq toplanışına başlayıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.
Noyabrın 12-dək davam edəcək toplanışda komandamızla yanaşı, Türkiyə yığması da hazırlıq keçəcək.
Bakı Boks Mərkəzində təşkil olunan toplanışa 25-dək boksçu qatılıb. Komandalar gündə 2 dəfə məşq keçəcək, sınaq döyüşlərində güclərini yoxlayacaqlar. Toplanışda əsasən texniki-taktiki hazırlığa üstünlük veriləcək.
Məşqlər Xorvatiyada təşkil olunacaq U-23 Avropa çempionatına hazırlıq xarakteri daşıyır.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatı noyabrın 16-24-də baş tutacaq.
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