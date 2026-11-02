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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    "Samsung" son 3 ayda Azərbaycanın planşet bazarındakı payının 19 %-dən çoxunu itirib

    İKT
    • 02 noyabr, 2026
    • 11:06
    Samsung son 3 ayda Azərbaycanın planşet bazarındakı payının 19 %-dən çoxunu itirib

    Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycanın planşet bazarında "Samsung"un payı 63,01 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, sentyabr ayına nisbətən 7,23 faiz bəndi az, 2025-ci ilin oktyabr ayının göstərici ilə müqayisədə isə 23,24 faiz bəndi çoxdur.

    Onun bazar payı ardıcıl olaraq üçüncü aydır azalır (avqust-oktyabr aylarında ümumi azalma 19,4 % təşkil edib).

    İkinci pillədə qərarlaşan "Apple"ın bazar payı aylıq 3,77 faiz bəndi artaraq, illik isə 13,24 faiz bəndi azalaraq 16,32 % təşkil edib.

    Üçüncü pillədə qərarlaşan "Xiaomi"nin bazar payı aylıq 1,56 faiz bəndi artaraq, illik isə 6,94 faiz bəndi azalaraq 7,41 % təşkil edib.

    Növbəti pillədəki adları açıqlanmayan brendlərin bazar payı aylıq 2,11 faiz bəndi artaraq, illik isə 2,45 faiz bəndi azalaraq 3,84 % olub.

    Statcounter agentliyi Apple Inc Xiaomi Azərbaycan
    Samsung lost over 19% of tablet market share in Azerbaijan in 3 months
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