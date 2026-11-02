İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    "Barselona" Alexandro Baldeni satmağa hazırdır

    Futbol
    • 02 noyabr, 2026
    • 11:05
    Barselona Alexandro Baldeni satmağa hazırdır
    Alexandro Balde

    İspaniyanın "Barselona" klubu müdafiəçisi Alexandro Balde ilə yolları ayırmağı planlaşdırır.

    "Report" "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi ispaniyalı futbolçunu yanvarda icarəyə verməyi nəzərdən keçirmir və onun satışına ümid edir.

    Klub qış "transfer pəncərəsi"ndə müdafiənin mərkəzini gücləndirmək niyyətindədir və yeni oyunçu almaq üçün lazımi vəsaiti 23 yaşlı müdafiəçinin gedişindən əldə etmək istəyir. Portuqaliyanın "Benfika" və İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubları gənc oyunçuya maraq göstərir.

    Qeyd edək ki, cari mövsümdə bütün turnirlərdə cəmi 4 matça çıxan Alexandro Balde məhsuldar hərəkətlə yadda qalmayıb. "Transfermarkt" portalı onun dəyərini 40 milyon avro qiymətləndirir.

    Alexandro Balde Barselona FK Benfika FK Mançester Yunayted FK
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    11:28
    Media və Yayım Şurası: Dövlət başçısının səsləndirmədiyi ifadələrin rəsmi mövqeyi kimi təqdim olunması kobud dezinformasiya nümunəsidir
    Daxili siyasət
    11:27
    Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycana köçürülən ermənilər əcdadlarımıza məxsus dini abidələri ələ keçiriblər
    Daxili siyasət
    11:24
    FIFA referisi Kamal Umudlu UEFA Gənclər Liqasında PSJ-nin oyununu idarə edəcək
    Futbol
    11:22
    Konkur üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək
    Fərdi
    11:15
    Azərbaycan Avropa çempionatında 40 şahmatçı ilə təmsil olunacaq
    Fərdi
    11:14
    Azərbaycandakı internet trafikində botların payı oktyabrda 27 %-dən çox azalıb
    İKT
    11:11
    Foto
    Azərbaycan deflimpiyaçıları Avropa çempionatında 3 qızıl medal qazanıblar
    Fərdi
    11:07
    "Araz Supermarket" barədə protokol tərtib olunub
    Biznes
    11:06
    "Samsung" son 3 ayda Azərbaycanın planşet bazarındakı payının 19 %-dən çoxunu itirib
    İKT
    Bütün Xəbər Lenti