    Tbilisidə Arif Hüseynovun "Novruzun naxışları" adlı fərdi sərgisi açılacaq

    İncəsənət
    • 13 mart, 2026
    • 19:40
    Tbilisidə Arif Hüseynovun Novruzun naxışları adlı fərdi sərgisi açılacaq

    Tbilisidə tanınmış Azərbaycanın xalq rəssamı Arif Hüseynovun "Novruzun naxışları" adlı fərdi sərgisi keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"un Gürcüstan bürosuna Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyinin direktor müavini Leyla Əliyeva məlumat verib.

    Bildirilib ki, sərginin açılışı 16 mart 2026-cı il tarixində saat 19:00-da Tbilisidə yerləşən muzeyin qalereyasında baş tutacaq. Bu, professor Arif Hüseynovun Tbilisidə keçirilən ilk fərdi sərgisi olacaq.

    Sərgi Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Gürcüstan Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyi, Palazzo Mandrili-Azərbaycan-İtaliya Qalereyası və Bakı İncəsənət Qalereyasınin dəstəyi ilə təşkil olunur.

    Qeyd olunub ki, tədbir baharın gəlişinin və yenilənmənin rəmzi olan Novruz bayramı çərçivəsində keçiriləcək. Sərgidə rəssamın milli folkloru, zəngin mədəni irsi və müasir bədii ənənələri əks etdirən yeni və klassik əsərləri nümayiş olunacaq.

    Qeyd edək ki, bundan əvvəl də Gürcüstanın Bolnisi şəhərində yerləşən Bolnisi Muzeyində Arif Hüseynovun "Zamanın ilmələri" layihəsi çərçivəsində hazırladığı əsərlərdən ibarət sərgi təqdim olunub.

    20:47

    Pezeşkian İran hökumətinin qarşısında duran iki əsas vəzifəni açıqlayıb

    Region
    20:37

    SOCAR ilə İndoneziyanın dövlət neft şirkəti arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Energetika
    20:34
    Foto

    Azərbaycan, Qırğızıstan və Türkiyə parlamentəriləri Qazaxıstana səfər ediblər

    Xarici siyasət
    20:27

    KİV: "Formula 1" Bəhreyn və Səudiyyə Ərəbistanındakı yarışları ləğv edə bilər

    Formula 1
    20:23

    Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    20:04

    Ceyhun Bayramov Türkiyəyə növbəti raket hücumunu qınayıb

    Xarici siyasət
    20:03

    Ermənistan və Aİ müdafiə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    19:59

    Jozef Aun: Livan İsraillə birbaşa danışıqlar təklifinə cavab almayıb

    Digər ölkələr
    19:59

    Fərid Sadıqlı Avropa çempionatının finalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti