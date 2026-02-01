Премьер Катара обсудил с главой Совбеза Ирана пути деэскалации в регионе

Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани посетил Тегеран и обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани усилия по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении катарского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи стороны обсудили продолжающиеся усилия по деэскалации в регионе", - указывается в нем. Премьер Катара подчеркнул, что Доха поддерживает любые инициативы, направленные на "снижение напряженности и поиск мирных решений, способствующих укреплению безопасности и стабильности".