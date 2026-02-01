Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Премьер Катара обсудил с главой Совбеза Ирана пути деэскалации в регионе

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 04:46
    Премьер Катара обсудил с главой Совбеза Ирана пути деэскалации в регионе

    Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани посетил Тегеран и обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани усилия по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении катарского внешнеполитического ведомства.

    "В ходе встречи стороны обсудили продолжающиеся усилия по деэскалации в регионе", - указывается в нем. Премьер Катара подчеркнул, что Доха поддерживает любые инициативы, направленные на "снижение напряженности и поиск мирных решений, способствующих укреплению безопасности и стабильности".

    Катар Иран деэскалация
    Ты - Король

    Последние новости

    05:25

    Уитэкер: Мирное соглашение станет первым шагом к разрешению российско-украинской войны

    Другие страны
    04:46

    Премьер Катара обсудил с главой Совбеза Ирана пути деэскалации в регионе

    Другие страны
    04:13

    В Кот-д'Ивуаре в ДТП погибли 14 человек

    Другие страны
    03:54

    У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    03:21

    Совбез Ирана: Формирование переговорной системы с США продвигается

    В регионе
    02:48

    Стармер: Брату короля Британии Эндрю нужно дать показания по делу Эпштейна

    Другие страны
    02:16

    Трамп: Федеральные силы прекратят помогать городам Демпартии подавлять протесты

    Другие страны
    01:55

    СМИ: Советник Фицо подал в отставку после упоминания в досье Эпштейна

    Другие страны
    01:24

    Пезешкиан: Война на Ближнем Востоке не отвечает интересам ни Ирана, ни США

    В регионе
    Лента новостей