Премьер Катара обсудил с главой Совбеза Ирана пути деэскалации в регионе
Другие страны
- 01 февраля, 2026
- 04:46
Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани посетил Тегеран и обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани усилия по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении катарского внешнеполитического ведомства.
"В ходе встречи стороны обсудили продолжающиеся усилия по деэскалации в регионе", - указывается в нем. Премьер Катара подчеркнул, что Доха поддерживает любые инициативы, направленные на "снижение напряженности и поиск мирных решений, способствующих укреплению безопасности и стабильности".
