Qətərin Baş naziri İranın TŞ rəhbəri ilə regional gərginliyin azaldılmasını müzakirə edib
Digər ölkələr
- 01 fevral, 2026
- 06:47
Qətərin Baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əl-Tani Tehrana səfər edib və İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani ilə Yaxın Şərqdəki vəziyyətin azaldılması səylərini müzakirə edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Qətərin Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb.
"Görüş zamanı tərəflər regionda vəziyyətin azaldılması üçün davam edən səyləri müzakirə ediblər", - bəyanatda deyilir.
Qətərin Baş naziri vurğulayıb ki, Doha "təhlükəsizlik və sabitliyin möhkəmləndirilməsinə töhfə verən gərginliyin, azaldılmasına və dinc həll yollarının tapılmasına" yönəlmiş istənilən təşəbbüsü dəstəkləyir.
