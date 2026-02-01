İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Qətərin Baş naziri İranın TŞ rəhbəri ilə regional gərginliyin azaldılmasını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 01 fevral, 2026
    • 06:47
    Qətərin Baş naziri İranın TŞ rəhbəri ilə regional gərginliyin azaldılmasını müzakirə edib

    Qətərin Baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əl-Tani Tehrana səfər edib və İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani ilə Yaxın Şərqdəki vəziyyətin azaldılması səylərini müzakirə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Qətərin Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb.

    "Görüş zamanı tərəflər regionda vəziyyətin azaldılması üçün davam edən səyləri müzakirə ediblər", - bəyanatda deyilir.

    Qətərin Baş naziri vurğulayıb ki, Doha "təhlükəsizlik və sabitliyin möhkəmləndirilməsinə töhfə verən gərginliyin, azaldılmasına və dinc həll yollarının tapılmasına" yönəlmiş istənilən təşəbbüsü dəstəkləyir.

    Qətərin Baş naziri İran regional gərginlik
    Премьер Катара обсудил с главой Совбеза Ирана пути деэскалации в регионе

    Son xəbərlər

    06:47

    Qətərin Baş naziri İranın TŞ rəhbəri ilə regional gərginliyin azaldılmasını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    06:22

    Fil Dişi sahilində yol qəzasında 14 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    05:55

    Tonqa Krallığı sahillərində 5,8 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    05:31

    İranın Təhlükəsizlik Şurası: ABŞ ilə danışıqlar sisteminin formalaşması inkişaf edir

    Region
    05:04

    Starmer: Kral Endryunun qardaşı Epşteyn işi üzrə ifadə verməlidir

    Digər ölkələr
    04:42

    Fitsonun müşaviri adının Epşteyn dosyesində çəkilməsindən sonra istefa verib

    Digər ölkələr
    04:16

    Böyük Britaniyada rekord sayda pivə zavodu bağlanıb

    Digər ölkələr
    03:47

    Tramp: Federal qüvvələr demokratların şəhərlərində etirazların yatırılmasına köməyi dayandıracaq

    Digər ölkələr
    03:22

    Misir İran və ABŞ-ni danışıqlar masasına qaytarmağa çalışır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti