В Кот-д'Ивуаре в ДТП погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли, 21 человек пострадал в аварии в регионе Кабадугу Кот-д'Ивуара.

Как передает Report, об этом сообщило министерство транспорта и морских дел страны в соцсети Facebook.

В заявлении ведомства отмечается, что в ДТП попал грузовик, предназначенный для транспортировки зерновых товаров, который незаконно перевозил пассажиров.

Министерство призвало сотрудников дорожной полиции страны проявлять большую строгость к подобным нарушениям, чтобы "остановить безобразие на дорогах".