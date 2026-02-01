В Кот-д'Ивуаре в ДТП погибли 14 человек
Другие страны
- 01 февраля, 2026
- 04:13
По меньшей мере 14 человек погибли, 21 человек пострадал в аварии в регионе Кабадугу Кот-д'Ивуара.
Как передает Report, об этом сообщило министерство транспорта и морских дел страны в соцсети Facebook.
В заявлении ведомства отмечается, что в ДТП попал грузовик, предназначенный для транспортировки зерновых товаров, который незаконно перевозил пассажиров.
Министерство призвало сотрудников дорожной полиции страны проявлять большую строгость к подобным нарушениям, чтобы "остановить безобразие на дорогах".
Последние новости
04:13
В Кот-д'Ивуаре в ДТП погибли 14 человекДругие страны
03:54
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8Другие страны
03:21
Совбез Ирана: Формирование переговорной системы с США продвигаетсяВ регионе
02:48
Стармер: Брату короля Британии Эндрю нужно дать показания по делу ЭпштейнаДругие страны
02:16
Трамп: Федеральные силы прекратят помогать городам Демпартии подавлять протестыДругие страны
01:55
СМИ: Советник Фицо подал в отставку после упоминания в досье ЭпштейнаДругие страны
01:24
Пезешкиан: Война на Ближнем Востоке не отвечает интересам ни Ирана, ни СШАВ регионе
00:52
В Великобритании закрылось рекордное количество пивоваренДругие страны
00:18