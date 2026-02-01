Fil Dişi sahilində yol qəzasında 14 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 01 fevral, 2026
- 06:22
Fil Dişi sahilinin Kabaduqu bölgəsində baş verən yol qəzada azı 14 nəfər ölüb, daha 21 nəfər yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, hadisə barədə ölkənin Nəqliyyat və Dənizçilik Nazirliyi feysbukda bildirib.
Nazirliyin açıqlamasında qeyd olunub ki, yol qəzasına uğrayan avtomobil taxıl daşımaq üçün nəzərdə tutulan, amma qanunsuz sərnişin daşıyan yük maşınıdır.
Nazirlik ölkənin yol polisini yollarda xaosun qarşısını almaq üçün bu cür qayda pozuntularına qarşı daha sərt olmağa çağırıb.
