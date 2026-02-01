İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Fil Dişi sahilində yol qəzasında 14 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 01 fevral, 2026
    • 06:22
    Fil Dişi sahilində yol qəzasında 14 nəfər ölüb

    Fil Dişi sahilinin Kabaduqu bölgəsində baş verən yol qəzada azı 14 nəfər ölüb, daha 21 nəfər yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, hadisə barədə ölkənin Nəqliyyat və Dənizçilik Nazirliyi feysbukda bildirib.

    Nazirliyin açıqlamasında qeyd olunub ki, yol qəzasına uğrayan avtomobil taxıl daşımaq üçün nəzərdə tutulan, amma qanunsuz sərnişin daşıyan yük maşınıdır.

    Nazirlik ölkənin yol polisini yollarda xaosun qarşısını almaq üçün bu cür qayda pozuntularına qarşı daha sərt olmağa çağırıb.

    Fil Dişi Sahili yol qəzası ölüm
