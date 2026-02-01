Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Уитэкер: Мирное соглашение станет первым шагом к разрешению российско-украинской войны

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 05:25
    Уитэкер: Мирное соглашение станет первым шагом к разрешению российско-украинской войны

    Мирное соглашение по российско-украинской войне является сложным вопросом, однако его заключение станет лишь первым шагом на пути к разрешению украинского кризиса.

    Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.

    "Мирная сделка, которая в конечном итоге является первым шагом, очень сложна. Речь идет о территориях, об установлении границ, о контроле над ними, о контроле над прекращением огня. Это все сложные вопросы, но мы продолжаем добиваться хорошего прогресса. Мы должны положить конец этой войне", - сказал он.

    Мэтью Уитэкер российско-украинская война мирное соглашение
