Уитэкер: Мирное соглашение станет первым шагом к разрешению российско-украинской войны

Мирное соглашение по российско-украинской войне является сложным вопросом, однако его заключение станет лишь первым шагом на пути к разрешению украинского кризиса.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.

"Мирная сделка, которая в конечном итоге является первым шагом, очень сложна. Речь идет о территориях, об установлении границ, о контроле над ними, о контроле над прекращением огня. Это все сложные вопросы, но мы продолжаем добиваться хорошего прогресса. Мы должны положить конец этой войне", - сказал он.