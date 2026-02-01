Уитэкер: Мирное соглашение станет первым шагом к разрешению российско-украинской войны
- 01 февраля, 2026
- 05:25
Мирное соглашение по российско-украинской войне является сложным вопросом, однако его заключение станет лишь первым шагом на пути к разрешению украинского кризиса.
Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.
"Мирная сделка, которая в конечном итоге является первым шагом, очень сложна. Речь идет о территориях, об установлении границ, о контроле над ними, о контроле над прекращением огня. Это все сложные вопросы, но мы продолжаем добиваться хорошего прогресса. Мы должны положить конец этой войне", - сказал он.
Уитэкер: Мирное соглашение станет первым шагом к разрешению российско-украинской войны
