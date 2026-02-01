Uiteker: Sülh sazişi Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllində ilk addım olacaq
- 01 fevral, 2026
- 07:36
Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı sülh sazişi mürəkkəb məsələdir, lakin onun bağlanması Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli istiqamətində ilk addım olacaq.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi Metyu Uiteker "Fox News"a müsahibəsində bildirib.
"Nəticə etibarilə ilk addım olan sülh sazişi çox mürəkkəbdir. Söhbət ərazilərdən, sərhədlərin müəyyən edilməsindən, onlara nəzarətdən, atəşkəsin monitorinqindən gedir. Bunların hamısı mürəkkəb məsələlərdir, amma biz yaxşı irəliləyişlər əldə etməyə davam edirik. Bu müharibəyə son qoymalıyıq", - o deyib.
