Bloomberg: SpaceX хочет запустить 1 млн спутников для сети ИИ дата-центров

Американская компания SpaceX запросила у Федеральной комиссии по связи разрешение на запуск миллиона спутников на околоземную орбиту, чтобы разместить в космосе центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Возглавляемая миллиардером Илоном Маском компания рассчитывает, что спутники будут функционировать как орбитальные дата-центры и работать на солнечной энергии. По оценкам SpaceX, это позволит удовлетворить "взрывной рост потребности в данных, обусловленный ИИ".

Компания также называет создание такой сети "первым шагом на пути к превращению в цивилизацию II типа по Кардашеву (цивилизация II типа использует всю энергию центральной звезды планетной системы - ред)".