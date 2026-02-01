Bloomberg: SpaceX хочет запустить 1 млн спутников для сети ИИ дата-центров
01 февраля, 2026
- 06:19
Американская компания SpaceX запросила у Федеральной комиссии по связи разрешение на запуск миллиона спутников на околоземную орбиту, чтобы разместить в космосе центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ).
Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.
Возглавляемая миллиардером Илоном Маском компания рассчитывает, что спутники будут функционировать как орбитальные дата-центры и работать на солнечной энергии. По оценкам SpaceX, это позволит удовлетворить "взрывной рост потребности в данных, обусловленный ИИ".
Компания также называет создание такой сети "первым шагом на пути к превращению в цивилизацию II типа по Кардашеву (цивилизация II типа использует всю энергию центральной звезды планетной системы - ред)".
