    Конгресс Перу принял заявление в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида

    Внешняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 22:01
    Конгресс Перу принял заявление в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида

    В Конгрессе Перу была почтена память жертв Ходжалинского геноцида и принято заявление, посвященное этой кровавой трагедии.

    Как сообщает Report, в мероприятии, приуроченном к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида, приняли участие члены парламентской группы дружбы Перу-Азербайджан, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в этой стране, а также журналисты.

    Сначала память жертв геноцида была почтена минутой молчания. Член парламентской группы дружбы Перу-Азербайджан в Конгрессе Росанхела Андреа Барбаран Рейес выразила соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью ни в чем не повинных азербайджанцев в Ходжалы. Отмечалось, что Ходжалинский геноцид оставил глубокий след в памяти азербайджанского народа.

    Сотрудник посольства Гюльтен Гафгазлы-Новрузова представила информацию о Ходжалинском геноциде и истории армянской агрессии, подчеркнув важность сохранения памяти об этой трагедии и ее тяжелых последствиях. Отмечалась необходимость привлечения к ответственности виновных в совершении геноцида для предотвращения подобных трагедий в будущем.

    Дипломат отметила, что Ходжалинскому геноциду дана надлежащая правовая оценка, подчеркивалось, что парламенты ряда стран, а также Конгресс Перу приняли документы о признании Ходжалинского геноцида. Была выражена признательность перуанской стороне за справедливую позицию и проявленную солидарность в этом вопросе. Затем был зачитан текст заявления, принятого Конгрессом Перу в связи с 34-й годовщиной трагедии.

    В заявлении подчеркивается, что отмечается 34-я годовщина Ходжалинского геноцида, приводится информация об этой кровавой трагедии, в результате которой было жестоко убито большое число людей. Напоминается, что в документе, принятом Конгрессом Перу в 2013 году, этот геноцид был осужден.

    В заявлении выражена поддержка международных усилий, направленных на укрепление мира и стабильности в Кавказском регионе, приветствуется встреча высокого уровня, состоявшаяся 8 августа 2025 года в Белом доме.

    Отмечается, что сегодня азербайджанцы всего мира чтят память невинно убитых ходжалинцев, выражаются соболезнования правительству и народу Азербайджана.

    В ходе мероприятия был продемонстрирован документальный фильм о Ходжалинском геноциде, участникам были розданы брошюры и материалы, посвященные истории этой кровавой трагедии.

