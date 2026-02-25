СМИ: МВФ рассмотрит соглашение о выделении Украине кредита в $8,1 млрд

Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    • 25 февраля, 2026
    • 21:33
    Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит новую программу финансирования Украины объемом $8,1 млрд 26 февраля.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.

    Напомним, что 19 февраля официальный представитель МВФ Джули Козак заявила на брифинге, что команда экспертов МВФ передаст новую программу на рассмотрение Исполнительного совета финансового учреждения в ближайшие дни.

    МВФ - один из основных кредиторов Украины. Сейчас действует программа расширенного кредитования в размере $15,6 млрд, расчитанная на 2023-2027 годы. Однако Киев обратился в фонд с просьбой о запуске новой. Переговоры о новой программе уже идут, ожидается, что ее объем составит $8,1 млрд на 48 месяцев.

