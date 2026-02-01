Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Трамп: Иран ведет серьезные переговоры с США

    Иран ведет серьезные переговоры с США.

    Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам на борту своего самолета во время полета во Флориду.

    "Они ведут с нами переговоры, серьезные переговоры", - сказал он.

