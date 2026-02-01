Трамп: Иран ведет серьезные переговоры с США
Другие страны
- 01 февраля, 2026
- 06:47
Иран ведет серьезные переговоры с США.
Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам на борту своего самолета во время полета во Флориду.
"Они ведут с нами переговоры, серьезные переговоры", - сказал он.
Трамп: Иран ведет серьезные переговоры с США
