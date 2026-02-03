Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в сфере культуры

    • 03 февраля, 2026
    Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в сфере культуры

    Долгие годы стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией создают прочную основу для успешного сотрудничества и в культурной сфере.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Адиль Керимли на встрече с послом Италии в Азербайджане Лукой Ди Джанфранческо.

    На встрече было подчеркнуто, что культурные связи между странами развиваются из года в год и охватывают широкий спектр направлений - от охраны и реставрации историко-культурного наследия до архитектуры и дизайна.

    Министр особо подчеркнул активную деятельность итальянских компаний на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

    Лука Ди Джанфранческо, в свою очередь, заявил, что его страна придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в сфере культуры.

    Дипломат с благодарностью отметил вклад Фонда Гейдара Алиева в реставрацию историко-религиозного наследия в Италии и Ватикане.

    В ходе беседы была особо отмечена деятельность Азербайджанского культурного центра в Италии, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

