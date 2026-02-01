Tramp: İran ABŞ ilə ciddi danışıqlar aparır
Digər ölkələr
- 01 fevral, 2026
- 07:11
İran ABŞ ilə ciddi danışıqlar aparır.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bunu Floridaya uçuş zamanı təyyarəsində jurnalistlərə bildirib.
"Onlar bizimlə ciddi danışıqlar aparırlar", - Prezident deyib.
