Уитэкер: США не хотят повторения в Иране ливийского сценария

Соединенные Штаты не хотят дестабилизации в Иране, которая могла бы привести к повторению событий в Ливии после убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.

"Мы не хотим дестабилизировать такую страну, как Иран, таким же образом, как администрация [44-го президента США Барака] Обамы сделала в Ливии, когда Каддафи был устранен и не было дальнейшего плана, - сказал он. - Так что нам, очевидно, придется быть благоразумными в вопросе способа применения нашей силы".