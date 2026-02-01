Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Уитэкер: США не хотят повторения в Иране ливийского сценария

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 05:58
    Уитэкер: США не хотят повторения в Иране ливийского сценария

    Соединенные Штаты не хотят дестабилизации в Иране, которая могла бы привести к повторению событий в Ливии после убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году.

    Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.

    "Мы не хотим дестабилизировать такую страну, как Иран, таким же образом, как администрация [44-го президента США Барака] Обамы сделала в Ливии, когда Каддафи был устранен и не было дальнейшего плана, - сказал он. - Так что нам, очевидно, придется быть благоразумными в вопросе способа применения нашей силы".

    Мэтью Уитэкер США Иран
    Ты - Король

    Последние новости

    07:26

    NASA: Запуск новой коммерческой миссии к МКС запланирован на январь 2027 года

    Другие страны
    06:47

    Трамп: Иран ведет серьезные переговоры с США

    Другие страны
    06:19

    Bloomberg: SpaceX хочет запустить 1 млн спутников для сети ИИ дата-центров

    Другие страны
    05:58

    Уитэкер: США не хотят повторения в Иране ливийского сценария

    Другие страны
    05:25

    Уитэкер: Мирное соглашение станет первым шагом к разрешению российско-украинской войны

    Другие страны
    04:46

    Премьер Катара обсудил с главой Совбеза Ирана пути деэскалации в регионе

    Другие страны
    04:13

    В Кот-д'Ивуаре в ДТП погибли 14 человек

    Другие страны
    03:54

    У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    03:21

    Совбез Ирана: Формирование переговорной системы с США продвигается

    В регионе
    Лента новостей