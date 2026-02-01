İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Uiteker: ABŞ Liviya ssenarisinin İranda təkrarlanmasını istəmir

    • 01 fevral, 2026
    • 08:33
    Uiteker: ABŞ Liviya ssenarisinin İranda təkrarlanmasını istəmir

    ABŞ İranda qeyri-sabitliyin yaranmasını istəmir, bu, 2011-ci ildə ölkə lideri Müəmmər Qəddafinin öldürülməsindən sonra Liviyada baş verən hadisələrin təkrarlanmasına səbəb ola bilər.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi Metyu Uiteker bunu "Fox News"a müsahibəsində bildirib.

    "Biz İran kimi bir ölkəni Obama (ABŞ-nin 44-cü prezidenti -red) administrasiyasının Qəddafinin devrildiyi və heç bir plan olmadığı zaman Liviyada etdiyi kimi qeyri-sabitləşdirmək istəmirik. "Ona görə də, əlbəttə ki, gücümüzdən necə istifadə etdiyimizdə ehtiyatlı olmalıyıq", - o deyib.

