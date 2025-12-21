Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Летевший из Москвы в Анталью самолет совершил экстренную посадку в Мерсине

    • 21 декабря, 2025
    • 12:17
    Самолет турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Москва - Анталья, совершил вынужденную посадку в аэропорту Чукурова в Мерсине из-за неблагоприятных погодных условий.

    Как передает Report, об этом сообщила новостная платформа турецкой гражданской авиации HavaSosyalMedya.

    Ранее синоптики предупредили о сильных ливнях, угрозе наводнений и возможном формировании торнадо в Анталье в воскресенье.

    Согласно сообщению платформы в соцсетях, самолет Airbus A320neo с регистрационным номером TC-NBO, выполнявший рейс PC1577, не смог приземлиться в пункте назначения из-за сложной метеообстановки и был направлен на запасной аэродром в Чукурове.

    В регионе продолжаются дожди и сильный ветер, что затрудняет посадку самолета в Анталье.

    Отметим, что расстояние между Мерсином и Антальей составляет более 600 км.

    Лента новостей