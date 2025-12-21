Главы МИД Ирана и Венесуэлы обменялись мнениями о ситуации в Карибском регионе В регионе

Во Франции усилили охрану ферм с улитками и устрицами из-за краж перед Рождеством Другие страны

Мексиканский клуб объявил о трансфере экс-футболиста "Карабаха" Футбол

Дьёкереш реализовал 19 пенальти подряд с 2023 года Футбол

Видео В поселке Маштага в Баку произошел пожар на торговом объекте Происшествия

Видео Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор Армия

Из-за боестолкновений Камбоджи и Таиланда эвакуированы около миллиона граждан Другие страны

В Венесуэле обвинили США в похищении экипажа танкера при захвате Другие страны