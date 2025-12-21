Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Футбол
    • 21 декабря, 2025
    • 10:20
    Мексиканский клуб объявил о трансфере экс-футболиста Карабаха

    Экс-футболист "Карабаха" Олавио Жуниньо продолжит карьеру в Мексике.

    Как сообщает Report, "Пумас" подписал контракт с 29-летним бразильским нападающим.

    Отметим, что Олавио Жуниньо, выступавший за "Карабах" с 2023 года, в начале текущего года перешел в бразильский "Фламенго".

