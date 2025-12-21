Мексиканский клуб объявил о трансфере экс-футболиста "Карабаха"
Футбол
- 21 декабря, 2025
- 10:20
Экс-футболист "Карабаха" Олавио Жуниньо продолжит карьеру в Мексике.
Как сообщает Report, "Пумас" подписал контракт с 29-летним бразильским нападающим.
Отметим, что Олавио Жуниньо, выступавший за "Карабах" с 2023 года, в начале текущего года перешел в бразильский "Фламенго".
