    Meksika klubu "Qarabağ"ın sabiq futbolçusu Juninyonun transferini açıqlayıb

    Futbol
    • 21 dekabr, 2025
    • 10:08
    Meksika klubu Qarabağın sabiq futbolçusu Juninyonun transferini açıqlayıb

    "Qarabağ"ın sabiq futbolçusu Olavio Juninyo karyerasını Meksikada davam etdirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, "Pumas" klubu 29 yaşlı hücumçunun transferini açıqlayıb.

    Braziliyalı forvard yeni komandası ilə rəsmi müqavilə də imzalayıb.

    Qeyd edək ki, 2023-cü ildən "Qarabağ"ın formasını geyinən Olavio Juninyo cari ilin əvvəlində Braziliya təmsilçisi "Flamenqo"ya keçmişdi.

    Juninyo Qarabağ klubu Flamenqo Pumas
