İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Umerov Ukrayna ilə ABŞ arasında yeni danışıqlar raundunun keçiriləcəyini elan edib

    Digər ölkələr
    • 21 dekabr, 2025
    • 21:48
    Umerov Ukrayna ilə ABŞ arasında yeni danışıqlar raundunun keçiriləcəyini elan edib

    Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerov ABŞ nümayəndələri ilə yeni danışıqlar raundunun başladığını bildirib. Danışıqlar Amerikanın Mayami şəhərində keçirilir.

    Bu barədə "Report" Umerovun "Telegram" kanalına istinadən xəbər verir.

    Umerovun mesajından aydın olur ki, o, görüşü tək keçirməyəcək. Onunla birlikdə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general Andrey Qnatov da iştirak edəcək.

    "Birləşmiş Ştatlarda işimizin üçüncü günüdür. Bu gün general-leytenant Andrey Qnatovla birlikdə Amerika tərəfi ilə daha bir görüşümüz olacaq. Konstruktiv və konkret şəkildə işləyirik. Növbəti irəliləyişlərə və praktiki nəticələrə ümid edirik", - deyə o qeyd edib.

    ABŞ Ukrayna danışıqlar
    Умеров анонсировал еще один раунд переговоров Украина-США

    Son xəbərlər

    21:48

    Umerov Ukrayna ilə ABŞ arasında yeni danışıqlar raundunun keçiriləcəyini elan edib

    Digər ölkələr
    21:37

    Misir XİN: Qəzza ilə bağlı razılaşmanın ikinci mərhələsi 2026-cı ilin yanvarında başlaya bilər

    Digər ölkələr
    21:18

    İranın HDQ komandanı: Dəniz təhlükəsizliyində əsas oyunçulardan birinə çevrilmişik

    Region
    20:48

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    20:32

    KİV: İsrailin dron hücumu nəticəsində Livanda "Hizbullah"ın iki döyüşçüsü həlak olub

    Digər ölkələr
    20:19

    Ermənistanın Baş naziri yük tranzitinin bərpasına görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Region
    20:12

    Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura yekun vurulub

    Komanda
    20:01

    Azərbaycan boksçuları Türkiyədə keçirilən dostluq turnirində 32 medal qazanıblar

    Fərdi
    19:53

    ABŞ Venesuela yaxınlığında üçüncü tankeri ələ keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti