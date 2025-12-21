Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    21 декабря, 2025
    Молдова увеличивает число пунктов пропуска на границе с Украиной

    Молдова увеличивает количество пограничных переходов на границе с Украиной.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, соответствующая договоренность была достигнута на заседании межправительственной комиссии двух стран.

    Планируется открытие трех новых пунктов пропуска, которые в основном будут предназначены для грузового и пассажирского автотранспорта.

    В настоящее время между Молдовой и Украиной действуют семь пограничных переходов.

    Отмечается, что из-за войны воздушное пространство Украины закрыто для грузовых и пассажирских перевозок. В связи с этим основная нагрузка по транзитным перевозкам из Украины в другие страны ложится на соседнюю Молдову. Граждане, направляющиеся из Азербайджана в Украину, также в основном используют маршрут через территорию Молдовы.

