İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Moldova Ukrayna ilə sərhəd keçid məntəqələrinin sayını artırır

    Digər ölkələr
    • 21 dekabr, 2025
    • 11:31
    Moldova Ukrayna ilə sərhəd keçid məntəqələrinin sayını artırır

    Moldova Ukrayna ilə sərhəd keçid məntəqələrinin sayını artırır.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bununla bağlı iki ölkənin hökumətlərarası komissiyasının iclasında razılığa gəlinib.

    Yeni açılacaq 3 sərhəd keçid məntəqəsi əsasən yük və sərnişin daşıma avtomobilləri üçün nəzərdə tutulur.

    Hazırda isə Moldovanın Ukrayna ilə 7 sərhəd keçid məntəqəsi var.

    Qeyd edək ki, Ukraynada müharibə səbəbindən ölkənin hava məkanı yük və sərnişinlərin daşıması üçün bağlıdır. Bu səbəbdən də Ukraynadan başqa ölkələrə daşımalarda ağırlıq qonşu ölkə Moldovanın üzərinə düşür. Azərbaycandan Ukraynaya gedənlər də əsasən Moldova ərazisindən istifadə edirlər.

    Moldova Ukrayna sərhəd-keçid məntəqəsi
    Молдова увеличивает число пунктов пропуска на границе с Украиной

    Son xəbərlər

    11:38

    Qılıncoynatma üzrə Azərbaycan birinciliyində ilk mükafatçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    11:33

    Tərtərdə kanalda batan şəxsin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:31

    Moldova Ukrayna ilə sərhəd keçid məntəqələrinin sayını artırır

    Digər ölkələr
    11:14
    Foto

    Azərbaycanda növbəti Uşaq Paralimpiya Oyunları keçirilib

    Komanda
    11:07

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibinin futbolçusu zədələnib

    Futbol
    10:55

    İran və Venesuela XİN rəhbərləri ABŞ barədə fikir mübadiləsi aparıblar

    Region
    10:40

    Fransada oğurluqlar səbəbindən ilbiz və istiridyə fermalarında təhlükəsizlik gücləndirilib

    Digər ölkələr
    10:17

    Qyökereş 2023-cü ildən bəri ardıcıl 19 penaltini qola çevirib

    Futbol
    10:08

    Meksika klubu "Qarabağ"ın sabiq futbolçusu Juninyonun transferini açıqlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti