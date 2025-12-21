В Баку и на Абшероне ожидаются дожди, в районах - туман
- 21 декабря, 2025
- 12:29
В Баку и на Абшеронском полуострове 22 декабря ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Однако в ночь с 21 на 22 декабря местами возможны дожди. Утром может наблюдаться слабый туман. Ожидается умеренный юго-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 мм рт.ст. до 762 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем - 60-65%.
В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 3-8° тепла.
