    В Баку и на Абшероне ожидаются дожди, в районах - туман

    Экология
    • 21 декабря, 2025
    • 12:29
    В Баку и на Абшеронском полуострове 22 декабря ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Однако в ночь с 21 на 22 декабря местами возможны дожди. Утром может наблюдаться слабый туман. Ожидается умеренный юго-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 мм рт.ст. до 762 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем - 60-65%.

    В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 3-8° тепла.

