    В Сан-Франциско более 125 тыс. жителей остались без света

    • 21 декабря, 2025
    • 08:11
    В Сан-Франциско более 125 тыс. жителей остались без света

    Свыше 125 тыс. потребителей в округе Сан-Франциско (штат Калифорния) остались без электроснабжения.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.

    По состоянию на 06:17 по бакинскому времени перебои с электричеством затронули 125 542 жилых и коммерческих построек. Энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) заявила, что знает о проблеме и надеется устранить ее к 10:15 по Баку.

    Ранее пожарная служба Сан-Франциско сообщила в X, что на одной из подстанций PG&E произошло возгорание, однако точные причины масштабного отключения электричества еще устанавливаются.

    San-Fransiskoda 125 mindən çox sakin işıqsız qalıb

