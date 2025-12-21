В Сан-Франциско более 125 тыс. жителей остались без света

Свыше 125 тыс. потребителей в округе Сан-Франциско (штат Калифорния) остались без электроснабжения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.

По состоянию на 06:17 по бакинскому времени перебои с электричеством затронули 125 542 жилых и коммерческих построек. Энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) заявила, что знает о проблеме и надеется устранить ее к 10:15 по Баку.

Ранее пожарная служба Сан-Франциско сообщила в X, что на одной из подстанций PG&E произошло возгорание, однако точные причины масштабного отключения электричества еще устанавливаются.