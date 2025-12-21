İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    San-Fransiskoda 125 mindən çox sakin işıqsız qalıb

    Digər ölkələr
    • 21 dekabr, 2025
    • 08:58
    San-Fransiskoda 125 mindən çox sakin işıqsız qalıb

    ABŞ-nin Kaliforniya ştatının San-Fransisko dairəsində 125 mindən çox abonent işıqsız qalıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu "PowerOutage" monitorinq resursunun məlumatları əks etdirir.

    Bakı vaxtı ilə səhər saat 6:17-yə olan məlumata görə, elektrik enerjisinin kəsintiləri 125.542 yaşayış və kommersiya binasına təsir edib.

    "Pacific Gas and Electric" (PG&E) şirkəti problemdən xəbərdar olduğunu və Bakı vaxtı ilə səhər saat 10:15-ə qədər onu həll etməyə ümid etdiyini bildirib.

    Daha əvvəl San-Fransisko Yanğından Mühafizə Xidməti "X" sosial şəbəkəsində PG&E yarımstansiyasında alışmanın baş verdiyini bildirib, lakin geniş miqyaslı elektrik enerjisi kəsintisinin dəqiq səbəbi hələ də araşdırılır.

    В Сан-Франциско более 125 тыс. жителей остались без света

