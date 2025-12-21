San-Fransiskoda 125 mindən çox sakin işıqsız qalıb
Digər ölkələr
- 21 dekabr, 2025
- 08:58
ABŞ-nin Kaliforniya ştatının San-Fransisko dairəsində 125 mindən çox abonent işıqsız qalıb.
"Report"un xəbərinə görə, bunu "PowerOutage" monitorinq resursunun məlumatları əks etdirir.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 6:17-yə olan məlumata görə, elektrik enerjisinin kəsintiləri 125.542 yaşayış və kommersiya binasına təsir edib.
"Pacific Gas and Electric" (PG&E) şirkəti problemdən xəbərdar olduğunu və Bakı vaxtı ilə səhər saat 10:15-ə qədər onu həll etməyə ümid etdiyini bildirib.
Daha əvvəl San-Fransisko Yanğından Mühafizə Xidməti "X" sosial şəbəkəsində PG&E yarımstansiyasında alışmanın baş verdiyini bildirib, lakin geniş miqyaslı elektrik enerjisi kəsintisinin dəqiq səbəbi hələ də araşdırılır.
