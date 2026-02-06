İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan İspaniyadan avokado idxalını bərpa edib

    Biznes
    • 06 fevral, 2026
    • 17:22
    Azərbaycan İspaniyadan avokado idxalını bərpa edib

    Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 2,5 milyon ABŞ dolları dəyərində 823,4 ton avokado (təzə və ya qurudulmuş) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 24 %, kəmiyyət olaraq – 11 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Perudan 1,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 4 % çox) 306 ton (-1 %), Cənubi Afrikadan 276,5 min ABŞ dolları dəyərində (+27 %) 91 ton (+26 %), Birləşmiş Tanzaniyadan 259 min ABŞ dolları dəyərində (+65 dəfə) 83 ton (+109 dəfə), Türkiyədən 249,5 min ABŞ dolları dəyərində (-45 %) 166 ton (-44 %), Keniyadan 171 min ABŞ dolları dəyərində (+5,5 dəfə) 44,9 ton (+4,6 dəfə) məhsul alıb.

    Azərbaycan 1 il 10 aylıq fasilənin ardından İspaniyadan tədarükü (5,7 min ABŞ dolları dəyərində 1,9 ton) bərpa edib.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 832 ton avokadonun 45 %-i Türkiyənin, 38 %-i Perunun payına düşüb.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi Avokado Peru CAR Tanzaniya Türkiyə Kanada İspaniya
    Азербайджан возобновил импорт авокадо из Испании

    Son xəbərlər

    17:47

    Devid Allen ABŞ-nin Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili təyin edilib

    Region
    17:38

    Omanda İran və ABŞ arasında nüvə proqramı üzrə danışıqlar başa çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    17:36

    ABŞ-dən olan basketbolçu "Naxçıvan" klubuna keçib

    Komanda
    17:30
    Foto

    Azərbaycan Gəncləri Gününə həsr olunmuş  "GəncVizyon" ideyatonu keçirilib

    Daxili siyasət
    17:28

    Ermənistanın sabiq nazir müavininin daşınmaz əmlakı və 92 min dolları müsadirə oluna bilər

    Region
    17:27
    Foto

    AYNA: Yerli daşıyıcılar üçün sürücü hazırlığı üzrə təhsil haqqı 50 manata endirilib

    İnfrastruktur
    17:22

    Azərbaycan İspaniyadan avokado idxalını bərpa edib

    Biznes
    17:20

    "İmişli" heyətinə yeni futbolçu cəlb edib

    Futbol
    17:15
    Foto

    Kahramanmaraşlıların Azərbaycan sevgisi: "Türkiyə ilə həmrəyliyiniz bizə güc verir"

    Region
    Bütün Xəbər Lenti