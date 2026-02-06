Азербайджан возобновил импорт авокадо из Испании
Бизнес
- 06 февраля, 2026
- 17:41
Азербайджан в январе-ноябре 2025 года импортировал 823,4 тонны авокадо (свежего или сушеного) на сумму $2,5 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 11% и 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
За отчетный период Азербайджан импортировал авокадо из Перу, Южной Африки, Танзании, Турции, Кении и других стран.
Спустя год и 10 месяцев Азербайджан возобновил поставки из Испании (1,9 тонны на сумму $5,7 тыс.).
В 2024 году из 832 тонн авокадо, импортированных в Азербайджан, 45% пришлось на долю Турции и 38% - на долю Перу.
