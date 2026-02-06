Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан возобновил импорт авокадо из Испании

    Бизнес
    • 06 февраля, 2026
    • 17:41
    Азербайджан возобновил импорт авокадо из Испании

    Азербайджан в январе-ноябре 2025 года импортировал 823,4 тонны авокадо (свежего или сушеного) на сумму $2,5 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 11% и 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    За отчетный период Азербайджан импортировал авокадо из Перу, Южной Африки, Танзании, Турции, Кении и других стран.

    Спустя год и 10 месяцев Азербайджан возобновил поставки из Испании (1,9 тонны на сумму $5,7 тыс.).

    В 2024 году из 832 тонн авокадо, импортированных в Азербайджан, 45% пришлось на долю Турции и 38% - на долю Перу.

    авокадо Испания импорт Азербайджан
    Azərbaycan İspaniyadan avokado idxalını bərpa edib
    Ты - Король

    Последние новости

    18:05

    Президент Азербайджана утвердил положение о двух национальных парках

    Внутренняя политика
    18:03

    Переговоры Ирана и США в Омане по ядерной программе продлились 5 часов -ДОПОЛНЕНО

    В регионе
    17:54

    Посол: Амман и Баку планируют активный диалог в 2026 году

    Внешняя политика
    17:49

    Эстония рассматривает дополнительный вклад в PURL для поставок оружия Украине

    Другие страны
    17:44

    Дэвид Аллен назначен временным поверенным в делах США в Армении

    В регионе
    17:44

    Иран в ходе переговоров с США в Омане не согласился на "нулевое" обогащение урана

    В регионе
    17:41

    Азербайджан возобновил импорт авокадо из Испании

    Бизнес
    17:40

    ЕС может остаться без рычагов влияния на исход иранских переговоров - ОБЗОР

    Другие страны
    17:39
    Фото

    В Азербайджане прошел идеатон GəncVizyon

    Внутренняя политика
    Лента новостей