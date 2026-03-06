В Нахчыване изменена дата проведения школьного выпускного экзамена.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, выпускной экзамен по уровню полного среднего образования (11 лет обучения), проведение которого планировалось 15 марта, состоится 19 апреля.

В центре также отметили, что пропуск на экзамен будет размещен на сайте примерно за неделю до его проведения.

"Обращаем внимание учащихся, что для участия в экзамене необходимо распечатать "Пропуск на экзамен". Ученики, которые уже распечатали пропуск, должны будут повторно распечатать его в указанный период", - говорится в сообщении.