В Нахчыване изменена дата проведения школьного выпускного экзамена
Внутренняя политика
- 06 марта, 2026
- 16:02
В Нахчыване изменена дата проведения школьного выпускного экзамена.
Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, выпускной экзамен по уровню полного среднего образования (11 лет обучения), проведение которого планировалось 15 марта, состоится 19 апреля.
В центре также отметили, что пропуск на экзамен будет размещен на сайте примерно за неделю до его проведения.
"Обращаем внимание учащихся, что для участия в экзамене необходимо распечатать "Пропуск на экзамен". Ученики, которые уже распечатали пропуск, должны будут повторно распечатать его в указанный период", - говорится в сообщении.
Последние новости
16:55
МИД выразил благодарность странам, поддержавшим Азербайджан после атаки дронов Ирана на НахчыванВнешняя политика
16:51
Минобороны ОАЭ: Сегодня силы ПВО уничтожили 9 иранских баллистических ракетДругие страны
16:49
Турция продлила приостановку полетов в пять стран Ближнего ВостокаВ регионе
16:45
Байрамов и Рыженков обсудили атаку дронов на НахчыванВнешняя политика
16:37
В Азербайджане изменилось решение о нормах пробега служебных автомобилейИнфраструктура
16:32
Стармер предложил направить истребители для защиты БахрейнаДругие страны
16:29
Сийярто: Требуем от Украины разъяснений по поводу перевозки наличных и золота - ОБНОВЛЕНОДругие страны
16:22
Видео
Удар дрона вблизи школы в Нахчыване: Учителя рассказали о происшествииПроисшествия
16:20