    Naxçıvanda buraxılış imtahanının vaxtı dəyişdirilib

    Elm və təhsil
    • 06 mart, 2026
    • 15:49
    Naxçıvanda buraxılış imtahanının vaxtı dəyişdirilib

    Naxçıvanda buraxılış imtahanının vaxtı dəyişdirilib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, martın 15-də Naxçıvanda keçirilməsi planlaşdırılan tam (11 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı aprelin 19-da təşkil olunacaq:

    "Şagirdlərin nəzərinə çatdırırıq ki, imtahanda iştirak etmək üçün buraxılış vərəqəsi imtahandan təqribən bir həftə öncə Mərkəzin saytına yerləşdiriləcək. Hazırda buraxılış vərəqəsini çap etmiş şagirdlər də həmin vaxt yenidən "İmtahana buraxılış vərəqəsi"ni çap etməlidirlər".

    В Нахчыване изменена дата проведения школьного выпускного экзамена

