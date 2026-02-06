"İmişli" heyətinə yeni futbolçu cəlb edib
Futbol
- 06 fevral, 2026
- 17:20
"İmişli" heyətinə yeni futbolçu cəlb edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
25 yaşlı yarımmüdafiəçi Raid Abbaszadə bundan sonra bölgə təmsilçisinin uğurları üçün mübarizə aparacaq.
