Ermənistanın sabiq nazir müavininin daşınmaz əmlakı və 92 min dolları müsadirə oluna bilər
Region
- 06 fevral, 2026
- 17:28
Ermənistanın müdafiə nazirinin sabiq müavini Artur Aqabekyanın bir neçə daşınmaz əmlakı və 92 min dolları qanunsuz əmlak kimi müsadirə oluna bilər.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb.
Qurumun məlumatına görə, Antikorrupsiya Məhkəməsi prokurorluğun müvafiq iddiasını icraata alıb. Xüsusilə, Aqabekyandan və onunla əlaqəli şəxslərdən üç daşınmaz əmlakın, İrəvanda dörd daşınmaz əmlakı almaq hüququnun, üç nəqliyyat vasitəsinin və qeyd olunan pul vəsaitlərinin müsadirə edilməsi təklif olunur.
A.Aqabekyan 2000-2007-ci illərdə müdafiə nazirinin müavini, 2007-2012-ci illərdə parlamentin deputatı olub.
Son xəbərlər
17:47
Devid Allen ABŞ-nin Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili təyin edilibRegion
17:38
Omanda İran və ABŞ arasında nüvə proqramı üzrə danışıqlar başa çatıb - YENİLƏNİBRegion
17:36
ABŞ-dən olan basketbolçu "Naxçıvan" klubuna keçibKomanda
17:30
Foto
Azərbaycan Gəncləri Gününə həsr olunmuş "GəncVizyon" ideyatonu keçirilibDaxili siyasət
17:28
Ermənistanın sabiq nazir müavininin daşınmaz əmlakı və 92 min dolları müsadirə oluna bilərRegion
17:27
Foto
AYNA: Yerli daşıyıcılar üçün sürücü hazırlığı üzrə təhsil haqqı 50 manata endirilibİnfrastruktur
17:22
Azərbaycan İspaniyadan avokado idxalını bərpa edibBiznes
17:20
"İmişli" heyətinə yeni futbolçu cəlb edibFutbol
17:15
Foto