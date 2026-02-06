İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Ermənistanın sabiq nazir müavininin daşınmaz əmlakı və 92 min dolları müsadirə oluna bilər

    Region
    • 06 fevral, 2026
    • 17:28
    Ermənistanın müdafiə nazirinin sabiq müavini Artur Aqabekyanın bir neçə daşınmaz əmlakı və 92 min dolları qanunsuz əmlak kimi müsadirə oluna bilər.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb.

    Qurumun məlumatına görə, Antikorrupsiya Məhkəməsi prokurorluğun müvafiq iddiasını icraata alıb. Xüsusilə, Aqabekyandan və onunla əlaqəli şəxslərdən üç daşınmaz əmlakın, İrəvanda dörd daşınmaz əmlakı almaq hüququnun, üç nəqliyyat vasitəsinin və qeyd olunan pul vəsaitlərinin müsadirə edilməsi təklif olunur.

    A.Aqabekyan 2000-2007-ci illərdə müdafiə nazirinin müavini, 2007-2012-ci illərdə parlamentin deputatı olub.

