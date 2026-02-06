Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    У экс-замглавы Минобороны Армении могут конфисковать недвижимость и $92 тыс.

    В регионе
    • 06 февраля, 2026
    • 17:13
    У экс-замглавы Минобороны Армении могут конфисковать недвижимость и $92 тыс.

    У бывшего замглавы Минобороны Армении Артура Агабекяна могут конфисковать несколько единиц недвижимости и $92 тыс. в качестве незаконного имущества.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Генпрокуратура.

    По информации ведомства, Антикоррупционный суд принял в производство соответствующий иск прокуратуры. В частности, предлагается изъять у Агабекяна и связанных с ним лиц три единицы недвижимости, право на покупку четыре единиц недвижимости в Ереване, рыночную стоимость одной единицы недвижимости, три транспортных средства, участие в четырех юрлицах и указанные денежные средства.

    Агабекян был замминистра обороны в 2000-2007 годах. В 2007-2012 годах был депутатом Национального собрания.

    Армения конфискация имущества Минобороны Артур Агабекян
    Ermənistanın sabiq nazir müavininin daşınmaz əmlakı və 92 min dolları müsadirə oluna bilər
