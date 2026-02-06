У экс-замглавы Минобороны Армении могут конфисковать недвижимость и $92 тыс.

У бывшего замглавы Минобороны Армении Артура Агабекяна могут конфисковать несколько единиц недвижимости и $92 тыс. в качестве незаконного имущества.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Генпрокуратура.

По информации ведомства, Антикоррупционный суд принял в производство соответствующий иск прокуратуры. В частности, предлагается изъять у Агабекяна и связанных с ним лиц три единицы недвижимости, право на покупку четыре единиц недвижимости в Ереване, рыночную стоимость одной единицы недвижимости, три транспортных средства, участие в четырех юрлицах и указанные денежные средства.

Агабекян был замминистра обороны в 2000-2007 годах. В 2007-2012 годах был депутатом Национального собрания.