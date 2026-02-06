Naxçıvanda "Gənc Fest" festivalı keçirilir
Daxili siyasət
- 06 fevral, 2026
- 17:06
Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı əsasında Naxçıvan şəhərində 2 Fevral – Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə "Gənc Fest" festivalı keçirilir.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, ölkə miqyasında həyata keçirilən "Gənclər həftəsi" proqramı çərçivəsində təşkil olunan festival "Naxçıvanqala" Tarix Memarlıq Muzey Kompleksində baş tutub.
Festival çərçivəsində hərbi-vətənpərvərlik, yaradıcılıq və əyləncə zonaları fəaliyyət göstərəcək, intellektual müsabiqələr, interaktiv təlimlər təşkil olunacaq.
Festivalda həmçinin tanınmış ifaçı Mətin Hüseynzadə (Madteen) konsert proqramı ilə çıxış edəcək.
